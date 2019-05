„Nur die Krönung der Saison fehlt uns noch“

Chelsea noch stärker

Fünf bzw. sechs Spiele stehen Adi Hütter und Eintracht Frankfurt noch ins Haus, dann könnte das „fiktive“ Hütter-Denkmal in Bern in Frankfurt ein Double bekommen. Denn mit dem Finaleinzug in der Europa League und der direkten Qualifikation für die Champions League 2019/20 würde der Vorarlberger auch in Frankfurt „unsterblich“ werden. Im heutigen Duell mit Chelsea gilt es den Grundstein zu legen. Aber Hütter weiß: „Chelsea ist noch einmal 50 Prozent stärker als die bisherigen Gegner. Bei uns fehlen mit Haller und Rebic zwei Offensivasse, wir werden defensiver agieren.“ Die Außenseiterrolle nimmt Frankfurt an: „Wir haben uns ein Konzept zurechtgelegt, um gegen die starken Briten bestehen zu können. Schließlich fehlt uns ja noch die Krönung der tollen Saison.“