Der Winzerprinz aus Jois eroberte in Salzburg nix

Der richtige Zeitpunkt um dem Maibaum zu erklimmen. „Als junger Bursch war ich immer als erster oben“, tönte Leo Hillinger. Auch heute ist der Winzer aus Jois noch topfit. „Ich hab letztes Wochenende gerade den Radmarathon am Neusiedler See gewonnen. Allerdings laboriere ich immer noch an meiner Schulterverletzung nach meinem Sturz beim Cape Epic-Rennen in Südafrika und muss deshalb heute beim Kraxeln leider passen.“