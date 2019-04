Foto des toten Sala im Umlauf - Polizei ermittelt

Doppelte Tragödie für Familie

Sala war nach seinem Transfer von Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League am 21. Jänner mit einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt. Die Leiche des 28-Jährigen wurde zwei Wochen später geborgen. Kürzlich verstarb Vater Horacio Sala (im Bild oben) mit 58 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Ob diese Tragödie mit dem Foto im Zusammenhang geschehen war, ist nicht bekannt.