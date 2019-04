Beim Abstieg im Sturm die Orientierung verloren

Schönwetterfenster genutzt

Am Donnerstag um 7 Uhr, wurde der Einsatz fortgesetzt. Im Zuge eines kurzen Schönwetterfensters schafften es die beiden Alpinisten sich zu orientieren und selbstständig den Weg zurück in das Skigebiet zu finden. Sie meldeten sich um 7.50 Uhr Uhr telefonisch und teilten mit, dass sie wohlbehalten an der Mittelstation der Gondelbahn eingetroffen waren. Beide blieben unverletzt, der Bergeeinsatz wurde abgebrochen.