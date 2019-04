Klagenfurter drehen das Spiel in Wiener Neustadt

Alberto Prada hatte Wiener Neustadt früh in Front geschossen (4.). Die auf Platz sieben abgerutschten Niederösterreicher haben in den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt. Am Sonntag (10.30 Uhr) zum Abschluss der 23. Runde steht Ried-Jäger Wattens im Heimspiel gegen den Letzten Vorwärts Steyr vor einem Pflichtsieg im Meisterschaftsrennen.