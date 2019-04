Glemmtaler Landesstraße einspurig befahrbar

Rutschmassen, die eine weitere Mure auslösen hätten können, wurden in den vergangenen Stunden noch aktiv mit Schreitbaggern abgetragen. Derzeit wird der Hang mit einer Seilverspannung gesichert und die Straße von Geröll und Erdmassen befreit.

Am Sonntag ist in diesem Bereich eine rund zehn Meter lange und einen halben Meter hohe Mure abgegangen, weitere Rutschungen folgten am Mittwoch. Daraufhin wurde die Straße gesperrt.