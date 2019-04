Arbeitskampf bei Amazon wurde noch intensiviert

Streikleiter spricht von „krankheitsbedingten Kündigungen“

Mit dem Streik in Leipzig kämpfe die Belegschaft „für gesündere Arbeitsbedingungen, für Respekt und Anerkennung - und für einen Tarifvertrag“, teilte Verdi mit. „Es stinkt wie faule Eier, wenn das Management öffentlich von Arbeits- und Gesundheitsschutz spricht“, erklärte der Streikleiter bei Amazon in Leipzig, Thomas Schneider. In Wirklichkeit seien „krankheitsbedingte Kündigungen, Ausgliederungsmanagement statt Erhalt der Arbeit am Standort bis hin zum Pausenklau“ an der Tagesordnung.