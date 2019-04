Alex Rins gewinnt in Austin - Marquez stürzt

In der Moto2 setzte sich der Schweizer Tom Lüthi vor seinem Kalex-Teamkollegen und Pole-Mann Marcel Schrötter aus Deutschland durch. Für den 32-jährigen Emmentaler war es der erste Triumph seit September 2017. Platz drei ging an Jorge Navarro (ESP/Speed Up). Weil WM-Leader Lorenzo Baldassarri (Kalex) schon in der ersten Runde stürzte, blieb der Italiener nach seinen zwei Siegen in Katar und Argentinien auf 50 Punkten sitzen, Schrötter (47) und Lüthi (45) machten viel Boden gut. In der Moto3 gewann der Spanier Aron Canet auf KTM.