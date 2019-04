Eiskalter Sieg! Hasenhüttl fast schon gerettet

Southampton und Trainer Ralph Hasenhüttl setzten sich am Samstag zuhause mit 3:1 (2:1) gegen die Wolverhampton Wanderers durch und weisen nun fünf Spiele vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf. „Wir sind in den vergangenen Wochen unter sehr viel Druck gestanden, und jetzt schaut es so aus, als würden wir die Probleme hinter uns lassen“, atmete Hasenhüttl auf. Mann des Spiels war Nathan Redmond mit einem Doppelpack (2., 30.), Shane Long vollendete in der zweiten Hälfte zum Endstand (71.). Der nächste Gegner der Saints: Newcastle United, das in der Tabelle unmittelbar vor Southampton rangiert.