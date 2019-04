Albtraum: Lkw verlor Holzladung auf Autobahn

Der bosnische Kraftfahrer (35) war mit seinem mit Rundholz beladenen Lkw am Dienstag gegen 8.36 Uhr auf der Südautobahn (A 2) unterwegs. Als er beim Autobahnknoten Vilach auf die A 11 in Richtung Slowenien auffahren wollte, bremste er beim Spurwechsel seinen Lkw so abrupt ab, dass ein Teil der Rundholzladung vom LKW auf die Fahrbahn fiel. Nachkommende Fahrzeug-Lenker konnten rechtzeitig ausweichen bzw. abbremsen. „Zum Glück waren alle nachkommenden Fahrzeuge weiter entfernt. So wurde niemand verletzt“, berichtet ein Polizist. Der erste Fahrstreifen der A2 wurde während der Aufräumarbeiten bis 10.45 Uhr gesperrt. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten wurden erhebliche Überschreitungen festgestellt. Die Ladung war ebenfalls unzureichend gesichert. Der 35-Jährige wird der BH Villach-Land angezeigt.