„Bitter!“ Hasenhüttl trauert Sensation nach

Der große Außenseiter Southampton bot gestern in der Premier League Titelanwärter Liverpool lange Zeit toll Paroli - am Ende hatte aber Ralph Hasenhüttl im Trainerduell mit Jürgen Klopp das Nachsehen: „The Saints“ führten früh mit 1:0, gerieten nach dem 1:1 immer mehr unter Druck. Doch erst ein unnötiges Kontertor leitete im Finish die 1:3-Niederlage ein. Hasenhüttl war zerknirscht: „Diese Niederlage fühlt sich richtig bitter an. Wir haben es Liverpool in den letzten zehn Minuten leider zu einfach gemacht.“