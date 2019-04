Knie-OP! Sevilla-Legionär Wöber muss unters Messer

Österreichs Teamspieler Maximilian Wöber wird sich an seinem verletzten Knie operieren lassen. Der Eingriff erfolgt in Vitoria bei einem Spezialisten, wie der FC Sevilla bekannt gab. Wöber reiste am Mittwoch in die baskische Hauptstadt. Die genaue Ausfalldauer könne erst nach dem Eingriff abgeschätzt werden, schrieb der spanische Erstligist.