Frischer Wind im Hause Habsburg

Morgen startet das renommierte Modemagazin „L’Offciel“ (Cara Delevingne, Lady Gaga, Gigi Hadid, Diane Kruger & Co. posierten bereits dafür) mit seiner ersten eigenen österreichischen Ausgabe im Handel. Bei der Entstehung der großen Bilderstrecke, mit ganz besonderen Topmodels, durfte die „Krone“ Mäuschen spielen und Adabei die dazugehörigen Fragen stellen. Denn klar ist, das gab es so noch nie - und vorweg, so wird es das wahrscheinlich auch nicht mehr so rasch spielen: die drei Urenkel des letzten Kaisers, Karl I. von Österreich, als stylische Models vor einer Modekamera.