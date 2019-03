Arnautovic: „Sie wünschten mir einen Beinbruch“

„Werde wieder auftrumpfen“

Der Wiener zeigte sich in der dreiteiligen Doku-Reihe letztlich auch selbstbewusst wie eh und je. „Auch in diesem Jahr werde ich wieder auftrumpfen. Viele halten mich mit meinen 30 Jahren für zu alt. 30 ist aber nur die Zahl, die auf dem Papier steht“, sagte Arnautovic und schickte eine Warnung an künftige Gegenspieler hinterher: „Egal, welche Verteidiger mir gegenüberstehen: Diese sollen sich besser vor mir fürchten. Ich werde mir immer treu bleiben. Bei mir gibt es kein Tief.“