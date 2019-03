Acht Gigabyte Daten für 10 statt 14 Euro im Monat

Neben Smartphone-Tarifen will man bei HoT künftig auch reine mobile Internetanschlüsse anbieten. Der Start eines Tarifs mit unlimitiertem Datenvolumen und Router sei für Sommer geplant, sagte Krammer. 5G - die nächste Mobilfunkgeneration steht gerade am Beginn des Netzausbaus - wolle man in Zukunft ebenfalls anbieten, allerdings „nicht in den nächsten zwölf bis 18 Monaten“.