Juventus verzichtet wegen Ronaldo auf USA-Tour

Seit 2013 treffen sich Europas Topklubs während der Sommerpause beim International Champions Cup zur Vorbereitung auf die neue Saison. Das Testspiel-Turnier wird in den USA und in Asien ausgetragen - auch, um neue Märkte zu erschließen. Juventus Turin zählt zu den Stammgästen, hat letztes Jahr in Philadelphia (gegen Bayern München), in Harrison (gegen Benfica) und in Washingtons (gegen Real Madrid) gespielt. Doch heuer verzichtet die „Alte Dame“ auf die USA-Tour. Angeblich wegen Superstar Cristiano Ronaldo, wie die „New York Times“ berichtet.