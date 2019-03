Grabner mit 6:1-Sieg, Vanek-Assist bei 4:5-Pleite

Von den drei rot-weiß-roten Beiträgen in der weltweit besten Eishockey-Liga steuerte nur Vanek einen Scorer-Punkt bei, und zwar in der 59. Minute den Assist zum Endstand. Wie Raffl gab der Steirer einen Torschuss ab, Grabner keinen. Die Flyers mussten den achten Erfolg von Titelverteidiger Washington in dessen vergangenen neun Matches zulassen, die Niederlage Detroits besorgte primär Nikita Kutscherow mit vier Scorer-Punkten.