Klopp-Klub Liverpool schießt die Bayern raus

Liverpool hat sich als vierter englischer Vertreter ins Viertelfinale der Champions-League vorgekämpft und den FC Bayern aus dem Rennen um die Trophäe geworfen. Die „Reds“ siegten am Mittwochabend in München mit 3:1 (1:1) und schafften nach dem torlosen Remis im Hinspiel den Aufstieg. Die Bayern scheiterten nach sieben Viertelfinal-Teilnahmen in Folge damit wieder einmal bereits vorher.