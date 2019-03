Prommegger nach Quali-Out in Scuol aus Kugelrennen

Andreas Prommegger hat keine Chance mehr auf den Gewinn einer Kristallkugel im Snowboard-Weltcup! Der 38-jährige Salzburger scheiterte am Samstag bereits in der Qualifikation des Parallel-Riesentorlaufs in Scuol und musste sich damit in der Disziplinwertung hinter dem Slowenen Tim Mastnak mit Rang zwei begnügen. Im Parallel-Gesamtweltcup ist er als aktuell Fünfter aus dem Titelrennen.