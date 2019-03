Vlhova siegt vor Rebensburg - Brem bärenstark

Es war ein wahrer Hundertstel-Krimi - zugunsten Petra Vlhovas. Die Slowakin hat am Freitag den Riesentorlauf in Spindlermühle gewonnen, und zwar 0,14 Sekunden vor der Deutschen Viktoria Rebensburg und 0,60 Sekunden vor Mikaela Shiffrin. Eva-Maria Brem meldete sich indes bärenstark zurück: Platz sechs. Shiffrin hat mit Platz drei ihre erste Riesentorlauf-Kristallkugel so gut wie in der Tasche.