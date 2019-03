Treff mit Cook: Trump bedankt sich bei „Tim Apple“

Cook steht seit 2011 an der Spitze des iPhone-Herstellers und hat in seiner Funktion als Apple-CEO in der Vergangenheit bereits mehrfach den US-Präsidenten getroffen. Dennoch gelang es Trump bei einem neuerlichen Zusammentreffen im Weißen Haus am Mittwoch nicht, Cook beim richtigen Namen zu nennen - ungeachtet eines Namensschildes unmittelbar vor diesem.