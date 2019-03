Demontage von Real Madrid: „Das Ende einer Ära“

Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt“, gestand Verteidiger Dani Carvajal nach dem Match. „In dieser einen Woche ist alles gegen uns gelaufen.“ Denn innerhalb von nur sieben Tagen verspielte Real sämtliche Titelchancen. Das 0:3 zu Hause gegen den FC Barcelona am vergangenen Mittwoch im Cup-Halbfinal-Rückspiel war nur der Auftakt der Horror-Woche für den Rekordchampion. Es folgten die 0:1-Heimniederlage am Samstag im „Clasico“ gegen „Barca“, womit der katalanische Erzrivale in der Meisterschaft auf bereits zwölf Punkte enteilte, und das erstmalige Aus im Champions-League-Achtelfinale seit neun Jahren, obwohl man das Hinspiel in Amsterdam 2:1 gewonnen hatte.