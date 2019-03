Wattens rettet in letzter Minute Remis in Lafnitz

Tabellenführer Wattens hat am Dienstagabend in der 2. Liga gerade noch die zweite Niederlage en suite abgewendet. Nach der bitteren 0:3-Heimschlappe am Freitag gegen Verfolger Ried kam die Mannschaft von Thomas Silberberger nach langem Rückstand am Ende zu einem 1:1 beim Mittelständler Lafnitz, der damit Neunter blieb. Wattens liegt nun nach 17 Runden drei Punkte vor den Riedern.