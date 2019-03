Rapidler tönen: „Vorne bekommen sie Angst vor uns“

Zumal die geforderten zwölf Punkte aus den ersten vier Frühjahrsspielen keine Illusion mehr sind: „Ich bin guter Dinge, dass wir die letzten zwei Partien auch gewinnen“, so Knasmüllner. „Wir lassen nix mehr anbrennen.“ Also in Mattersburg und gegen Hartberg. Ob das reicht, wird man sehen. Noch immer hat Rapid ja die Top-6 nicht selbst auf dem Fuß. Oder dem Kopf.