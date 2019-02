1. FC Köln nach 1:0-Sieg in Aue neuer Leader!

Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang feierte am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 20. Runde bei Erzgebirge Aue einen 1:0-Sieg und zog am bisherigen Leader und nun einen Zähler zurückliegenden Hamburger SV vorbei. Für die Kölner war es der zweite Sieg in Folge nach dem 3:1 gegen Sandhausen.