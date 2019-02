Große Suchaktion nach Bewohner von Pflegeheim (89)

Der Murtaler war am Nachmittag zu dem Spaziergang in St. Marein-Feistritz aufgebrochen und bis zum Abend nicht ins Heim zurückgekehrt. Die Feuerwehren St. Marein und Freistritz sowie Alpinpolizisten und Diensthundeführer starteten eine Suche. Letztere waren am Dienstag zufällig bei einer Einsatzübung in der Region und daher rasch zur Stelle.