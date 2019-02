WM: Damen-Preisgeld deutlich unter Herren-Niveau

Anders als im Langlauf erhalten die Skispringerinnen nach wie vor deutlich weniger Weltcup- und WM-Preisgeld als ihre männlichen Kollegen. Insgesamt werden bei der WM in Seefeld im Frauen-Einzelbewerb am (heutigen) Mittwoch umgerechnet 17.600 Euro ausgeschüttet, die Herren erhalten in ihren zwei Einzelwettkämpfen mit je 63.300 Euro mehr als dreimal so viel.