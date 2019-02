WM 2022: VAE und Nachbarn sollen mitveranstalten

„Wenn das gelöst ist, wären wir mehr als glücklich, ihnen bei der Organisation der WM zu helfen“, sagte al-Romaithi in einem Interview in Abu Dhabi. Die FIFA will im kommenden Monat entscheiden, ob die Anzahl der WM-Starter beim Turnier in drei Jahren von derzeit 32 auf 48 erhöht wird. Der Weltverband ist unsicher, dass Katar eine größere WM alleine ausrichten kann.