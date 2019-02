Tesla geht nach Todes-Crash dreimal in Flammen auf

Nachdem am Sonntag in Florida ein Autolenker mit seinem Tesla S in eine Palme gekracht und dabei verbrannt war, ging das Unfallfahrzeug anschließend erneut in Flammen auf. Und das gleich mehrmals, denn das Wrack des Elektroautos fing nach dem Abschleppen weitere drei Mal Feuer. Der Grund: Die Batterie des 2016er-Tesla war bei dem Aufprall beschädigt worden, hatte aber noch genug Strom, um zu zünden und die Brände auszulösen.