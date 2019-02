Rehrl & Gruber sind ÖSV-Duo für Kombi-Team-Sprint

Zwei Tage nach dem erfolgreichen Auftakt mit Bronze durch Franz-Josef Rehrl bietet sich den Nordischen Kombinierern des ÖSV die nächste Medaillenchance bei der Heim-WM. Debütant Rehrl und Routinier Bernhard Gruber bilden das Duo, das im Team-Sprint am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) auf dem Innsbrucker Bergisel und in der Seefelder Loipe brillieren will.