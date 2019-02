ÖSV-Boarder enttäuschen: Prommegger dennoch Leader

Für Alexander Payer (17.) und Andreas Prommegger (20.) war hingegen ebenso in der Qualifikation Endstation wie für Arvid Auner und Lukas Mathies, die im ersten Quali-Lauf nicht ins Ziel kamen. Der Sieg ging an den Slowenen Tim Mastnak vor dem Russen Andrej Sobolew. Prommegger blieb jedoch trotzdem sowohl im Parallel-Gesamtweltcup als auch in der PGS-Disziplinwertung in Führung. Im Kampf um den Gesamtsieg trennen die Top Five aber nur 196 Punkte.