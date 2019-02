Brügge-Coach nach Salzburger Gala: „Peinlich“

Red Bull Salzburg hat in der Europa-League den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Österreichs Meister gewann das Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen Club Brügge am Donnerstag mit 4:0 (3:0) und schaffte nach dem 1:2 in Belgien in der Vorwoche noch sicher den Aufstieg. Während die „Bullen“ jubelten, sprach man bei Brügge von einer „peinlichen Niederlage“.