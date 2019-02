Frankfurter weiter, Arsenal macht Pleite wett

Auch Dinamo Zagreb steht durch ein 3:0 in der kroatischen Hauptstadt über Viktoria Pilsen im Achtelfinale. Das zweite Dinamo-Tor erzielte Emir Dilaver in der 33. Minute, der Ex-Austrianer war so wie sein früherer „Veilchen“-Kollege Marin Leovac über die komplette Distanz im Einsatz.