Atletico-Coach Simeone erklärt seinen Eier-Griff

Atletico-Trainer Diego Simeone ist Wiederholungstäter. Schon als Spieler griff sich der Argentinier immer wieder in den Schritt - und auch am Mittwoch Abend war es wieder so weit. Beim 2:0-Sieg gegen Juventus Turin zeigte er nach dem 1:0 durch Gimenez mit beiden Händen auf sein Gemächt, stieß dazu auch noch einen lauten Jubel-Schrei aus! Nach dem Spiel (siehe Video oben) erklärte Simeone, warum er sich immer wieder zu dieser unschönen Szenen hinreißen lässt.