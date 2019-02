2:0! Atletico Madrid schockt Ronaldos Juventus

Die beste Szene in der ersten Hälfte der Partie in Madrid hatte Ronaldo, dessen Freistoß-Hammer in der 9. Minute Atletico-Torhüter Jan Oblak über die Latte lenkte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Atletico den Druck, Diego Costa (50.) und Antoine Griezmann (53.) vergaben hochkarätige Möglichkeiten.