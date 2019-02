Inter-Torjäger Icardi fehlt auch im Rückspiel

Die Hütteldorfer werden am Donnerstag in ihren Gründungsfarben auflaufen: Da sich Inter als Heimverein nicht für die traditionell blau-schwarzen, sondern graue Dressen entschied, tragen Boli Bolingoli und Co. blau-rote Trikots. Zum Schiedsrichter der Partie wurde der 44-jährige Portugiese Artur Dias ernannt.