Messis Bilanz lässt hungriges Barcelona träumen

Vier Siege, zwei Unentschieden - allein die bisherigen Duelle in der Champions League verdeutlichen die Favoritenstellung von Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel in Lyon am Dienstag (ab 21 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at). Wie immer verkörpert Lionel Messi die Hoffnungen auf den größtmöglichen Coup im Klub-Fußball, der den Katalanen letztmals 2015 gelang. Ehe Rivale Real Madrid die Vorherrschaft bis heute übernahm.