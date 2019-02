Was auf jeden Fall in die Reiseapotheke muss

Genügend „seiner“ Arzneien mitnehmen

Dabei sein sollten außerdem in jedem Fall alle Medikamente, die auch zu Hause genommen werden (z. B. Diabetes, Schilddrüsenerkrankung, etc.) - und das in ausreichender Menge. Denn das Nachkaufen im Urlaubsland wird oft ein teures Vergnügen. Zudem ist nicht sicher, dass es dasselbe Medikament dort überhaupt gibt. Tipp: Am besten im Handgepäck verstauen, damit man sie jederzeit griffbereit hat.



Wichtig: Achten sie bei rezeptpflichtigen Medikamenten darauf, dass Sie ein nach Möglichkeit ein mehrsprachiges Attest mit sich führen, das es ermöglicht, problemlos durch den Zoll zu kommen. Beim Mitführen von Nadeln ist stets höchste Vorsicht geboten. Am besten, Sie beraten sich vor dem Urlaub mit Ihrem Arzt!