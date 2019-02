Lazaro machte Oldie Pizarro zum Rekord-Schützen

Ein Freistoß von Marcel Sabitzer zum 2:1 in Stuttgart leitete den dritten Liga-Auswärtssieg in Folge für Leipzig ein. Aber Claudio Pizarro, dessen Freistoßball Herthas Valentino Lazaro zum 1:1 abfälschte, überstrahlte alles. Mit 40 Jahren und 136 Tagen ist der Bremen-Oldie der älteste Torschütze in der deutschen Bundesliga.