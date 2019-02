Schläger-Feind John McEnroe wird 60!

Der frühere Weltranglisten-Erste, dessen legendäre Rivalität mit dem weit weniger emotionsgeladenen Björn Borg sogar schon verfilmt wurde, war nicht nur für seine Genialität, sondern auch für seine Ausraster auf dem Platz bekannt. „You cannot be serious“ („Das kann nicht dein Ernst sein!“), das er mehrmals in Richtung diverser Stuhl-Schiedsrichter gebrüllt hatte, war auch der Titel seines ersten Buches. Wutausbrüche auf den Courts der Tennis-Welt, die heutzutage in dieser Intensität kaum noch vorstellbar sind, waren ein wenig ruhmreiches Markenzeichen des Linkshänders mit höchst eigentümlicher Aufschlagbewegung und „tänzerischer“ einhändiger Rückhand.