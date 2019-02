ÖSV-Medaillen und Ledeckas Blitz-Sieg nach Ski-WM!

Eineinhalb Wochen nach der WM-Enttäuschung haben die österreichischen Race-Snowboarder im Weltcup drei Podestplätze erreicht. Lukas Mathies klassierte sich am Samstag im Parallel-Riesentorlauf auf der Olympia-Strecke in Pyeongchang an der zweiten Stelle, Ex-Weltmeister Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann wurden Dritte.