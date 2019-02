Dortmund in der Krise! Bürki schlägt Titel-Alarm

Titel-Flatter

Verliert Dortmund auch am Montag in Nürnberg, ist der fette Punktepolster in der Bundesliga wohl weg. Immerhin spielen die Bayern schon am Freitag in Augsburg. Gewinnt der Rekordmeister, ist er bei einer BVB-Pleite bis auf zwei Punkte dran - und das direkte Duell am 6. April steigt in München. Bekommt der BVB jetzt gar die Titel-Flatter?