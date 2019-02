EOS RP: Canon kündigt „Volks-Vollformat-DSLM“ an

Gut vier Monate ist es her, dass Canon mit der EOS R seine erste spiegellose Systemkamera mit Vollformatsensor auf den Markt gebracht hat. Jetzt wird nachgelegt: Am Donnerstag kündigte der japanische Elektronikkonzern mit der EOS RP - in Anlehnung an die „populäre“ Messsucherkamera Canon P Ende der 1950er-Jahre - eine besonders kleine, einsteigerfreundliche und vergleichsweise günstige Vollformat-DLSM vor.