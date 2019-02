Vorhang auf für die beliebtesten Krapfen!

Krone für den besten Krapfen

14 Bezirkssieger (in Voitsberg gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen) stehen also im Finale, einer von ihnen kriegt noch den Platz ganz oben, denn jetzt geht es ans „Eingemachte“. Eine prominente Jury mit Fachkennern testet frische Krapfen der Finalisten auf Herz und Nieren, in diesem Fall also auf Teig und Marmelade. Und dann setzen wir dem besten Krapfen die Krone auf!