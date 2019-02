Polizei ertappte Einbrecher bei Beute-Abtransport

Wie sich herausstellte, waren die Kriminellen in das Areal eingedrungen und damit beschäftigt, Beute zusammenzutragen. „Die Täter hatten bereits Ersatzteile und Autobatterien zum Abtransport bereitgelegt“, berichtet ein Ermittler. Er und seine Kollegen stoppten im Zuge der Fahndung einen Kastenwagen mit einem Polen (20) am Steuer. Im Wagen befanden sich Papiere zweier Landsmänner, 26 und 33 Jahre alt, des Lenkers. Diese wurden in Mistelbach geschnappt. Alle Verdächtigen legten ein Geständnis ab, durften dann aber weiterreisen - Anzeige.