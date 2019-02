Kasper entschuldigt sich für Diktaturen-Sager

„Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten“, sagte Kasper dem „Tages-Anzeiger“. Diktaturen könnten „solche Veranstaltungen mit links durchführen, die müssen nicht das Volk befragen“.