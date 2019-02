Transfersperre! Keine Verstärkung für St. Pölten

Vereins-Anwalt Anton Hintermeier sieht die Problematik in der sogenannten Beweislastumkehr, welche die FIFA in Fällen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung in Folge des Bosman-Urteils zur Anwendung bringt. Dies bedeutet im Fall Keita, dass St. Pölten beweisen muss, am Vertragsbruch des Spielers nicht beteiligt gewesen zu sein beziehungsweise den Spieler nicht dazu verleitet zu haben. „Mit dieser Regelung wurde allerdings auch in Kauf genommen, dass dadurch der fundamentale Rechtsgrundsatz ‘im Zweifel für den Angeklagten‘ in sein Gegenteil verkehrt wurde“, sagte Hintermeier.