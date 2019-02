Goldberger und Pointner: Große Trauer um Nykänen

„Großes Vorbild“

Auch Ex-ÖSV-Trainer Alexander Poitner meldet sich nach Nykänens Ableben zu Wort: „Als ich ein junger Skispringer war, warst du mein großes Vorbild.“ Vor allem ein Erlebnis blieb Pointer in Erinnerung: „2013 haben wir in Kuopio gemeinsam Gregor Schlierenzauer die Schanze freigegeben. Ich weiß, dein Leben war nicht leicht - du wirst immer in meinem Herzen bleiben - ruhe in Frieden!“