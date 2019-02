ÖSV-Damen in Hinzenbach nicht im Spitzenfeld

Ohne österreichischen Spitzenrang hat der erste Bewerb der Weltcup-Skispringen der Damen in Hinzenbach geendet. Chiara Hölzl klassierte sich am Samstag als beste ÖSV-Adlerin auf dem zehnten Platz, Eva Pinkelnig kam auf Rang 17, Jacqueline Seifriedsberger wurde 22. Der Sieg in Oberösterreich ging an die Norwegerin Maren Lundby, die nach einer Halbzeitführung souverän zum vierten Saisonsieg segelte.