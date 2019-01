Mega-Vorsprung! Hirscher gewinnt Schladming-Show

Was war das für ein Slalom-Spektakel am Dienstagabend beim „Nightrace“ in Schladming. Und was war das für eine Machtdemonstration von Marcel Hirscher! Rund 45.000 Fans peitschten den Salzburger Ski-Star zu seinem 68. Weltcup-Sieg. Unfassbare 1,21 Sekunden Vorsprung fuhr Hirscher mit zwei Traumläufen auf den Zweitplatzierten Alexis Pinturault (FRA) heraus. Platz drei ging an den Schweizer Daniel Yule. Der dreifache Schladming-Sieger Henrik Kristoffersen fädelte im zweiten Lauf ein, Manuel Feller und Kitz-Sieger Clement Noel schon im ersten. Hirscher ist bereit für die WM in Aare!